В Киеве маршрутчик сливал топливо прямо на оживленной дороге и с пассажирами в салоне - соцсети

В Сети появилось видео, как водитель одной из столичных маршруток сливает с нее топливо прямо на оживленной дороге и с людьми в салоне автобуса.
Соответствующий ролик, снятый одним из пассажиров, был опубликован в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
"Только недавно отгремели бои с водителями маршруток, которые разговаривали по телефону во время движения автотранспорта. Но то, что я видел сегодня - это полная победа человека над здравым смыслом! Водитель маршрутки, видимо ощутил острую нехватку адреналина, остановил автобус просто в потоке транспорта. Через несколько секунд к нему присоединился коллега "по цеху" и они начали сливать топливо из автобуса! Из автобуса, в котором все мы ехали", - рассказал автор видео.
Действительно ли водитель сливал с автобуса топливо, достоверно не известно.
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