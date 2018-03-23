В Киеве ликвидировали офис пророссийских хакеров

Хакеры специализировались на кибератаках на госучреждения - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили и заблокировали в Киеве деятельность офиса работавших на ФСБ России хакеров.

Следствие установило, что участники группы организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

Среди прочего, у группировки изъяли свыше 50 тысяч сим-карт, задействованных в киберкомпаниях.

Ранее сообщалось, что атака хакеров РФ на правительственную сеть Германии завершилась неудачей.