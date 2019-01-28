В Киеве ликвидировали масштабный пожар на радиозаводе Вчера, 18:57 420 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ГСЧС В Киеве на заводе произошел пожар Пресс-служба ГСЧС

В Киеве ликвидировали пожар на территории радиозавода, расположенного по улице Бориспольской, 9.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16.06, а уже в 17.53 он был ликвидирован. Площадь пожара составила около 150 кв. м

Пожар возник в деревообрабатывающем цехе на территории предприятия. Огонь быстро распространился по горючим легковоспламеняющимся материалам. Существовала угроза распространения пожара на крышу здания.

Фото: Пресс-служба ГСЧС

Фото: Пресс-служба ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что на месте работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 51 человек личного состава.