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Аномалия или закономерность

В Киеве ликвидировали масштабный пожар на радиозаводе

Вчера, 18:57
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Пресс-служба ГСЧС

В Киеве на заводе произошел пожар

В Киеве ликвидировали пожар на территории радиозавода, расположенного по улице Бориспольской, 9. 

Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16.06, а уже в 17.53 он был ликвидирован. Площадь пожара составила около 150 кв. м

Пожар возник в деревообрабатывающем цехе на территории предприятия. Огонь быстро распространился по горючим легковоспламеняющимся материалам. Существовала угроза распространения пожара на крышу здания.

Фото: Пресс-служба ГСЧС
Фото: Пресс-служба ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что на месте работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 51 человек личного состава.

Теги:   ГСЧС Пожар Киев

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