В Киеве легковушка врезалась в маршрутку на полосе общественного транспорта: четверо пострадавших

Это второе ДТП возле ТРЦ Sky Mall в Киеве за день

В субботу, 13 октября, в Киеве на проспекте Генерала Ватутина, напротив ТРЦ Sky Mall, автомобиль Mercedes AMG столкнулся с маршруткой с пассажирами, в результате пострадали четыре человека, передает Информатор.

"Со слов водителя маршрутки, он двигался в полосе для автобусов в направлении Оболони со скоростью, приблизительно, 40 километров в час. В салоне находилось около 10 пассажиров. В это время сзади, маневрируя между рядами движения, на большой скорости ехал Mercedes. В один момент он неудачно перестроился и не успел затормозить, в следствии чего въехал в зад маршрутного такси", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в легковом автомобиле находился один человек. Его госпитализировала карета скорой помощи. По данным очевидцев "у него точно есть травмы, предположительно - либо перелом ноги, либо проблемы с позвоночником".

Среди пассажиров автобуса ранения получили три женины, их госпитализировали. По предварительным данным, одна из них получила черепно-мозговую травму, а две другие - ушибы и травмы шеи.

Фото: Информатор

На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Напомним, что ранее, в этот же день, 13 октября, на той же дороге столкнулись Seat Leon и Kia Carens. Seat протаранил Kia и врезался в столб, в следствии чего погибли две девушки, а еще пять человек были госпитализированы.