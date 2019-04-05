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В Киеве курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля

5 апреля, 17:24
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В Киеве курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля - фото

Информатор Киев via Facebook

Мужчина успел припарковаться

В Киеве на ул. Бальзака на Троещине курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля.

Об этом сообщает Информатор на своей своей странице в Facebook.

"На Троещине курьер пиццерии Mamamia умер за рулем автомобиля", - говорится в сообщении.

Корреспондент издания, который вел трансляцию с места происшествия, рассказал, что мужчине стало плохо, когда он вел автомобиль. Он успел припарковаться и умер прямо за рулем. 

По словам корреспондента, умершему было 54 года, а его друг рассказал, что он не жаловался на проблемы со здоровьем.

На видео видно полицейских и накрытое тело умершего мужчины.

Теги:   Смерть Киев Курьер

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