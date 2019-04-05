В Киеве курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля
В Киеве на ул. Бальзака на Троещине курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля.
Об этом сообщает Информатор на своей своей странице в Facebook.
"На Троещине курьер пиццерии Mamamia умер за рулем автомобиля", - говорится в сообщении.
Корреспондент издания, который вел трансляцию с места происшествия, рассказал, что мужчине стало плохо, когда он вел автомобиль. Он успел припарковаться и умер прямо за рулем.
По словам корреспондента, умершему было 54 года, а его друг рассказал, что он не жаловался на проблемы со здоровьем.
На видео видно полицейских и накрытое тело умершего мужчины.