В Киеве курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля 5 апреля, 17:24 2067 Цей матеріал також доступний українською Информатор Киев via Facebook Мужчина успел припарковаться Информатор Киев via Facebook

В Киеве на ул. Бальзака на Троещине курьер пиццерии умер прямо за рулем автомобиля.

Об этом сообщает Информатор на своей своей странице в Facebook.

"На Троещине курьер пиццерии Mamamia умер за рулем автомобиля", - говорится в сообщении.

Корреспондент издания, который вел трансляцию с места происшествия, рассказал, что мужчине стало плохо, когда он вел автомобиль. Он успел припарковаться и умер прямо за рулем.

По словам корреспондента, умершему было 54 года, а его друг рассказал, что он не жаловался на проблемы со здоровьем.

На видео видно полицейских и накрытое тело умершего мужчины.