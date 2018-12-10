В Киеве конфликт со студентами КПИ закончился стрельбой: есть пострадавшие Сегодня, 09:16 387 Цей матеріал також доступний українською По предварительным данным, стрельба велась холостыми патронами Фото: Информатор

Ночью в Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщает Информатор, все пострадавшие являются студентами Национального технического университета Украины КПИ.

По словам друзей пострадавших, на улице произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку со стрельбой. Также использовались перцовые баллончики. Однако, что стало причиной случившегося, они не знают.

Полицейские, которые находились на месте происшествия, рассказали, что по предварительной информации, стрельба велась холостыми патронами. В результате конфликта двое парней получили серьезные рассечения, а в девушку брызнули из перцового баллончика. Все они были госпитализированы в больницу.

Вторая сторона конфликта скрылась в неизвестном направлении, марка и номер машины устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.