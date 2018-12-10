Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
Алексей Бондарев
Китайцы на Луне и самый жаркий год в истории
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
Виталий Сыч
Истинные ценности

В Киеве конфликт со студентами КПИ закончился стрельбой: есть пострадавшие

Сегодня, 09:16
387
Цей матеріал також доступний українською

По предварительным данным, стрельба велась холостыми патронами

Фото: Информатор

Ночью в Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщает Информатор, все пострадавшие являются студентами Национального технического университета Украины КПИ.

По словам друзей пострадавших, на улице произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку со стрельбой. Также использовались перцовые баллончики. Однако, что стало причиной случившегося, они не знают.

Полицейские, которые находились на месте происшествия, рассказали, что по предварительной информации, стрельба велась холостыми патронами. В результате конфликта двое парней получили серьезные рассечения, а в девушку брызнули из перцового баллончика. Все они были госпитализированы в больницу.

Вторая сторона конфликта скрылась в неизвестном направлении, марка и номер машины устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Теги:   Стрельба Студенты Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 22:15

article_img
В аэропорту Борисполь самолет совершил жесткую посадку - СМИ

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
584
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
235
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Китайцы на Луне и самый жаркий год в истории
47
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
11398
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5302
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5016
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28981
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25108
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20610

Читайте также

Геополитика

Сегодня, 05:59

article_img
В Канаде в дом финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные - СМИ
Гаджеты

Вчера, 18:56

article_img
Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции
Час відповідати

Вчера, 11:33

article_img
Большое интервью. Главный военный прокурор Матиос - об аксиомах, фетишах и критике власти