В Киеве конфликт между двумя компаниями закончился стрельбой: один мужчина ранен в глаз, второй - в шею Сегодня, 07:03 1000 Цей матеріал також доступний українською Информатор По предварительным данным, выстрелы были осуществлены из пневматического оружия Информатор

В понедельник вечером, 8 апреля, в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили серьезные ранения, сообщает Информатор.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Михаила Максимовича, 6.

По словам патрульных полицейских, конфликт произошел между двумя компаниями.

"Двое парней шли по тротуару в сторону Портер Паба. Им навстречу двигалась компания из четырех мужчин, которые не собирались делиться шириной тротуара. А дальше классика: один из них задел плечом оппонента и начался конфликт. После словесной перепалки кто-то из компании достал, предварительно, пневматический пистолет и совершил два выстрела с близкого расстояния", - говорится в сообщении.

В результате 25-летнему парню свинцовая пуля попала в шею, а его товарищу прострелили глаз. Пострадавших госпитализировали.

Компания неизвестных скрылась с места преступления. Обстоятельства инцидента и личность стрелявшего устанавливают правоохранители.