Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

В Киеве конфликт между двумя компаниями закончился стрельбой: один мужчина ранен в глаз, второй - в шею

Сегодня, 07:03
1000
Цей матеріал також доступний українською
В Киеве конфликт между двумя компаниями закончился стрельбой: один мужчина ранен в глаз, второй - в шею - фото

Информатор

По предварительным данным, выстрелы были осуществлены из пневматического оружия

В понедельник вечером, 8 апреля, в Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили серьезные ранения, сообщает Информатор.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Михаила Максимовича, 6.

По словам патрульных полицейских, конфликт произошел между двумя компаниями.

"Двое парней шли по тротуару в сторону Портер Паба. Им навстречу двигалась компания из четырех мужчин, которые не собирались делиться шириной тротуара. А дальше классика: один из них задел плечом оппонента и начался конфликт. После словесной перепалки кто-то из компании достал, предварительно, пневматический пистолет и совершил два выстрела с близкого расстояния", - говорится в сообщении.

В результате 25-летнему парню свинцовая пуля попала в шею, а его товарищу прострелили глаз. Пострадавших госпитализировали.

Компания неизвестных скрылась с места преступления. Обстоятельства инцидента и личность стрелявшего устанавливают правоохранители.

Теги:   Конфликт Стрельба Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 13:05

img
Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания
Геополитика

Сегодня, 09:45

img
"Клекочущие орлы": в Украину прибудет элитный десант из США
Бокс

Сегодня, 16:30

img
Промоутер Усика рассказал, когда украинец будет драться с Джошуа

ТОП 3

События

Вчера, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
15731
События

Сегодня, 11:46

img
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
15038
События

7 апреля, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
13615