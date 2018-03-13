Комиссия КГГА поддержала предложение для появления улицы имени Украинского пласта

Комиссия КГГА утвердила предложение о переименовании ул. Бойченко на ул. Украинского Пласта

В Киеве вскоре может появиться улица Украинская пласта - комиссия по вопросам переименований горадминистрации утвердила результаты общественного обсуждения, в котором победило предложение о переименовании ул. Бойченко на ул. Украинского пласта.

Об этом сообщили в пресс-службе скаутской организации.

"После проверки голосов, финальный результат общественного обсуждения выглядит следующим образом: за - 2124, против - 1085", - говорится в сообщении.

Таким образом комиссия КГГА рекомендует мэру внести предложение о появлении в Киеве улицы Украинского пласта на рассмотрение Киевского городского совета.

Отметим, улица Бойченко располагается в Днепровском районе города. Названа в честь писателя и советского деятеля Александра Бойченко.

Напомним, в Киеве также переименовали парк Дружбы народов.