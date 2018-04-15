В Киеве коллекторы скупали долги граждан, увеличивая их в десятки раз

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Злоумышленники угрожали гражданам физической расправой
Фото: полиция

Злоумышленники угрожали гражданам физической расправой

Правоохранители разоблачили в Киеве банду вымогателей, которая организовала так называемую "коллекторскую фирму".

"Злоумышленники с целью обогащения и избежания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью. Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги", - рассказали в полиции.

Как сообщается, чтобы "выбить" деньги, члены банды звонили должникам, их родственникам, соседям и коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.

"Вымогателями оказались пять человек в возрасте от 29 до 33 лет, среди них две девушки. Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, коллекторы получили кредиты 63 украинских банков на 17 миллиардов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове