14 ноября 2018, среда

В Киеве кассир фейкового обменника украл у женщины $45 тысяч

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Мошенников задержали недалеко от обменника
Фото: полиция

Мошенников задержали недалеко от обменника

Правоохранители задержали в Киеве валютных мошенников, которые украли у женщины $45 тысяч.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, злоумышленники арендовали помещение с черным выходом, оборудовав его под пункт обмена валют, а потом дождались клиента с крупной суммой денег.

Один из злоумышленников работал под видом кассира, а второй прикрывал его, наблюдая за ситуацией на улице.

Когда в "обменник" пришла женщина, чтобы поменять $45 тысяч, сидевший в нем мужчина вошел в соседнее помещение, чтобы якобы "проверить" их, а на самом деле вышел через запасные двери и сбежал.

Задержали мошенников в одном из близлежащих дворов, когда они уже поделили между собой украденные деньги.

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