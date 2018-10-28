В Киеве изменят график движения городской электрички, появилось новое расписание

Коммунальное предприятие Киевпастранс предупреждает об изменении расписания движения столичных городских электропоездов по причине перехода на зимнее время. Об этом КП Киевпастранс сообщает в Facebook.
В Киеве транспорт начнет работать по измененному графику с понедельника, 28 октября.
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