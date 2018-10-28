28 октября 2018, воскресенье

В Киеве изменят график движения городской электрички, появилось новое расписание

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Расписание изменят из-за перехода на зимнее время
Коммунальное предприятие Киевпастранс/Facebook

Расписание изменят из-за перехода на зимнее время

Коммунальное предприятие Киевпастранс предупреждает об изменении расписания движения столичных городских электропоездов по причине перехода на зимнее время. Об этом КП Киевпастранс сообщает в Facebook.

В Киеве транспорт начнет работать по измененному графику с понедельника, 28 октября.

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