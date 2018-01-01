В Киеве изменится график движения городской электрички
Вчера, 23:19
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В Киеве с 9 декабря изменится расписание движения городских электропоездов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса.
"Уважаемые пассажиры! Мы стараемся постоянно улучшать качество услуг и повышать комфорт ваших поездок, поэтому с 9 декабря 2018 года мы меняем расписание движения городских электропоездов", - сказано в сообщении.
Обновленное расписание позже будет размещено на всех остановках городской электрички, а также на официальном сайте Киевпастранса.