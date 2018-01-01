В Киеве изменится график движения городской электрички Вчера, 23:19 40 Цей матеріал також доступний українською График меняют для улучшения качества услуг Фото: Коммунальное предприятие Киевпастранс/Facebook

В Киеве с 9 декабря изменится расписание движения городских электропоездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

"Уважаемые пассажиры! Мы стараемся постоянно улучшать качество услуг и повышать комфорт ваших поездок, поэтому с 9 декабря 2018 года мы меняем расписание движения городских электропоездов", - сказано в сообщении.

Обновленное расписание позже будет размещено на всех остановках городской электрички, а также на официальном сайте Киевпастранса.