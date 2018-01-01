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В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве

Сегодня, 01:06
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Подозреваемого разыскивает полиция

Фото: Адвокат Антон Бойко via Facebook

В четверг, 6 декабря, в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в убийстве, передает Громадське со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечается, подозреваемый находился под домашним арестом. Во время заседания суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда.

"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и скрылся", - сообщили в правоохранительных органах.

Мужчину судят по подозрению в убийстве - статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщает Киев Оперативный, имя подозреваемого - Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения.

"Рост около 180 см, среднее телосложение, прямое темно-русые короткие волосы, глаза светлые", - говорится в сообщении.

Теги:   Суд Побег Подозреваемый Киев

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Сегодня, 01:06

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В Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве

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