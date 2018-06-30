30 июня 2018, суббота

В Киеве из-за удара молнии ночью загорелся частный дом

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Обошлось без пострадавших
Фото: Информатор

Обошлось без пострадавших

В ночь на субботу, 30 июня, в Киеве на улице Газопроводной, 5 (Подольский район), горел двухэтажный частный дом.

Об этом пишет Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 03:30. По словам жильцов соседнего дома, пожар начался в дымоходе. Предварительно, причиной возгорания стала молния, которая ударила в дымоход дома. Дым шел из-под крыши и окон здания.

На месте работали пожарные, а также дежурили медики и полиция.

Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за ночь сгорело 170 гектаров пшеничного поля.

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