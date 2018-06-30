В Киеве из-за удара молнии ночью загорелся частный дом

В ночь на субботу, 30 июня, в Киеве на улице Газопроводной, 5 (Подольский район), горел двухэтажный частный дом.
Об этом пишет Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 03:30. По словам жильцов соседнего дома, пожар начался в дымоходе. Предварительно, причиной возгорания стала молния, которая ударила в дымоход дома. Дым шел из-под крыши и окон здания.
На месте работали пожарные, а также дежурили медики и полиция.
Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за ночь сгорело 170 гектаров пшеничного поля.
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