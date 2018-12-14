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В Киеве из-за строительства пешеходного моста перекроют Владимирский спуск

Сегодня, 21:13
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В столице перекроют движение по Владимирском спуске

Фото: pixabay.com

В Киеве с 17 декабря частично перекроют движение транспорта на Владимирским спуске в направлении Европейской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Движение перекроют из-за начала строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка.

Как сообщалось ранее, в Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов. Работы по его возведению планируют завершить ко Дню Киева 2019 года. Мост будет открыт для пешеходов и велосипедистов, проезд другого транспорта запрещен.

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