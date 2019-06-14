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В Киеве из-за сильной жары повысился уровень загрязнения воздуха

14 июня, 10:06
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В Киеве из-за сильной жары повысился уровень загрязнения воздуха - фото

theSOARnet/pixabay.com

Спасатели предупреждают о сильном загрязнении воздуха в Киеве

Киевские спасатели предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в столице из-за сильной жары.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в течение 12−13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.

«Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержится в Киеве до 18 июня», — уточнили в ГСЧС.

На этой неделе в Киеве дневная температура воздуха в среднем составляет более +30 градусов.

Теги:   Жара в Украине ГСЧС Киев

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