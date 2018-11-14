В Киеве из-за прорыва трубы затопило целую улицу в ЖК Комфорт Таун - видео

В среду, 14 ноября, на территории жилищного комплекса Комфорт Таун произошел прорыв трубы.
Соответствующее видео опубликовал Информатор.
На нем видно, что в результате аварии улица, на которой произошел прорыв, оказалась практически полностью затопленной.
Как сообщается, местные жители уже вызвали аварийные службы, однако те не могут доехать из-за транспортного коллапса, спровоцированного снегопадом.
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