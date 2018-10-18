18 октября 2018, четверг

В Киеве из-за приступа эпилепсии у водителя произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей - фото, видео

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В результате ДТП пострадали два человека
Фото: dtp.kiev.ua

В результате ДТП пострадали два человека

В четверг, 18 октября, на улице Набережно-Крещатицкой в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото и видео с места происшествия.

По имеющимся данным, в ДТП попали легковые автомобили Mercedes, Volkswagen, Lada , Skoda, Lexus и Ford, а также грузовик Mercedes.

В результате происшествия были госпитализированы два человека.

Предварительно, причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя Mercedes, во время которого он врезался на скорости в Lada, а потом в металлическое заграждение.

В свою очередь Lada столкнулась с Volkswagen, после чего произошла цепная реакция, из-за чего пострадали еще пять машин.

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