В Киеве из-за пожара на Петлюры перекрыли движение - соцсети

Во вторник, 3 апреля, в одном из домов на улице Симона Петлюры в Киеве вспыхнул пожар.

О задымлении в здании сообщили в сообществе Киев оперативный, опубликовав фото с места событий.

Как отмечается, из-за прибытия экстренных служб движение транспорта возле дома было перекрыто.

"Серьезное задымление (возможно с пожаром) на С. Петлюры, 22. Движение транспорта временно ограничено. На месте уже работают бойцы пожарной охраны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Гидропарке в Киеве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.