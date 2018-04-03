В Киеве из-за пожара на Петлюры перекрыли движение - соцсети

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На месте работают сотрудники ГСЧС

На месте работают сотрудники ГСЧС

Во вторник, 3 апреля, в одном из домов на улице Симона Петлюры в Киеве вспыхнул пожар.

О задымлении в здании сообщили в сообществе Киев оперативный, опубликовав фото с места событий.

Как отмечается, из-за прибытия экстренных служб движение транспорта возле дома было перекрыто.

"Серьезное задымление (возможно с пожаром) на С. Петлюры, 22. Движение транспорта временно ограничено. На месте уже работают бойцы пожарной охраны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Гидропарке в Киеве произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

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