В Киеве обломки сбитой ракеты упали на многоэтажный дом, один человек погиб
Обломки ракеты упали на дом в Дарницком районе (Фото:ГСЧС Украины)
В Дарницком районе Киева в ночь на 17 марта на многоэтажный жилой дом упали обломки сбитой ракеты, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
«В результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже», — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуируют людей с самых высоких этажей и разбирают поврежденные конструкции.
По предварительной информации, из дома эвакуировали 30 человек.
Четверг, 17 марта — 22-й день полномасштабной войны России против Украины. 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Вчера продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате.
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