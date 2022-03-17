В Киеве обломки сбитой ракеты упали на многоэтажный дом, один человек погиб 17 марта, 06:59 Цей матеріал також доступний українською Обломки ракеты упали на дом в Дарницком районе (Фото:ГСЧС Украины)

В Дарницком районе Киева в ночь на 17 марта на многоэтажный жилой дом упали обломки сбитой ракеты, в результате один человек погиб и трое пострадали.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«В результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуируют людей с самых высоких этажей и разбирают поврежденные конструкции.

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По предварительной информации, из дома эвакуировали 30 человек.

Четверг, 17 марта — 22-й день полномасштабной войны России против Украины. 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Вчера продолжились переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате.

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