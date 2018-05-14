В Киеве из-за инсульта у одного из водителей столкнулись две маршрутки

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Виновника ДТП госпитализировала скорая

Виновника ДТП госпитализировала скорая

В понедельник, 14 мая, в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием двух маршруток.

Об этом сообщили Вартові Еспресо.

"По словам водителя маршрутного автобуса, он стоял на конечной остановке в отстойнике, как вдруг в него врезался сзади его коллега. Мужчина вышел из автобуса и пошел к другому водителю, чтобы спросить, что произошло, но адекватного ответа не дождался и вызвал скорую", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место медики констатировали у виновника ДТП подозрение на инсульт, после чего его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель врезался в здание пиццерии, после чего сбежал с места ДТП, оставив в машине жену и двоих детей.

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