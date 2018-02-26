В Киеве из-за ДТП на Сергиенко парализовано движение трамваев в обоих направлениях

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В результате ДТП никто не пострадал

В результате ДТП никто не пострадал

В понедельник, 26 февраля, на пересечении улиц Сергиенко и Сосюры в Киеве произошло столкновение трамвая с автомобилем Toyota.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

Как отмечается, в результате ДТП движение трамваев в обоих направлениях заблокировано.

"ДТП в Киеве, Тойота и трамвай. Сергиенко/Сосюры. Без пострадавших. Движение трамваев парализовано в обе стороны. Ожидают патрульных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульным пришлось вручную перетаскивать машину, заблокировавшую трамвайные пути.

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