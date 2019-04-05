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В Киеве из-за аварии без отопления и горячей воды остались более 300 домов

5 апреля, 13:09
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В Киеве из-за аварии без отопления и горячей воды остались более 300 домов - фото

ri/Pixabay

Подачу горячей воды планируют возобновить к утру субботы

Утром в пятницу, 5 апреля, в Киеве произошла авария в двух камерах на улицах Нежинская и Комарова.

Как сообщили в Киевтеплоэнерго, из-за ликвидации повреждений подача централизованного отопления и горячей воды приостановлена в 327 домов (225 жилых домов, 1 больничное учреждение, 10 детских садов, 6 школ, 85 ведомств), которые размещены по улицам Борщаговская, Комарова, Нежинская, Гарматная, Гавела.

Ремонтные работы планируется завершить к 6 утра субботы, 6 апреля.

После этого в течение нескольких часов во всех зданиях будут возобновлены услуги.

Теги:   Киев Горячая вода Отопление в Киеве

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