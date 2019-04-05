В Киеве из-за аварии без отопления и горячей воды остались более 300 домов 5 апреля, 13:09 386 Цей матеріал також доступний українською ri/Pixabay Подачу горячей воды планируют возобновить к утру субботы ri/Pixabay

Утром в пятницу, 5 апреля, в Киеве произошла авария в двух камерах на улицах Нежинская и Комарова.

Как сообщили в Киевтеплоэнерго, из-за ликвидации повреждений подача централизованного отопления и горячей воды приостановлена в 327 домов (225 жилых домов, 1 больничное учреждение, 10 детских садов, 6 школ, 85 ведомств), которые размещены по улицам Борщаговская, Комарова, Нежинская, Гарматная, Гавела.

Ремонтные работы планируется завершить к 6 утра субботы, 6 апреля.

После этого в течение нескольких часов во всех зданиях будут возобновлены услуги.