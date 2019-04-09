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В Киеве из-за аварии без горячей воды остались более ста домов

Сегодня, 06:26
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В Киеве из-за аварии без горячей воды остались более ста домов - фото

jarmoluk / pixabay

Аварии произошли в тепловых камерах в Оболонском, Голосеевском и Печерском районах Киева

В понедельник, 8 апреля, более 100 домов в трех районах Киева остались без горячего водоснабжения из-за повреждения теплосетей.

Как сообщает коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго в Facebook, аварии произошли в тепловых камерах сразу в трех районах столицы: Оболонском, Голосеевском и Печерском.

В Оболонском районе из-за повреждения в тепловой камере без горячей воды временно остались 43 жилых дома, 2 лечебных учреждения, 2 детских сада, 2 школы.

В Голосеевском районе подачу горячего водоснабжения временно приостановлено до 20 жилых домов, одного детского сада и двух ведомств.

В Печерском районе повреждения в тепловой камере привели к отсутствию горячей воды в 28 жилых домов, 1 лечебном заведении, 3 детских садах, 2 школах и 14 ведомствах.

Аварии в Оболонском и Голосеевском районах коммунальщики обещают починить до утра вторника, 9 апреля. В Печерском районе ремонтные работы предварительно продлятся до 13:00 вторника, 9 апреля. После ремонтов услуги горячее водоснабжение будет возобновлено. 

Напомним, в пятницу, 5 апреля, в Киеве произошла авария в двух камерах на улицах Нежинская и Комарова.

Теги:   Водоснабжение Киев Горячая вода Горячее водоснабжение Киевтеплоэнерго

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