В Киеве из Русановского канала выловили тело мужчины

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По предварительным данным, тело пролежало в воде больше месяца

По предварительным данным, тело пролежало в воде больше месяца

В четверг, 26 апреля, в Днепровском районе Киева двое студентов выловили тело мужчины.

Как сообщают Вартові Еспресо, парни планировали порыбачить перед парами на Русановском канале, а когда забросили удочки, одна из них за что-то зацепилась.

"Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, покойному было около 40 лет.

По словам экспертов, тело в воде пролежало больше месяца.

Ранее сообщалось, что в Киеве спасатели достали из Днепра тело женщины.

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