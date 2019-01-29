В Киеве из окна здания Софийского собора выпал мужчина
Вчера, 19:52
1964
Во вторник, 29 января, в Киеве из окна здания
на территории Софийского собора выпал мужчина.
Об этом Информатору сообщили
очевидцы и подтвердили в столичной полиции.
По словам полицейских, около полудня мужчина
выпал из окна второго этажа. Потерпевшего госпитализировали с закрытой
черепно-мозговой травмой.
Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или
попытка самоубийства. Личность пострадавшего устанавливается.
Издание не уточняет, в каком именно здании
ансамбля Софийского собора произошло происшествие.