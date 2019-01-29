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В Киеве из окна здания Софийского собора выпал мужчина

Вчера, 19:52
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Информатор

Во вторник, 29 января, в Киеве из окна здания на территории Софийского собора выпал мужчина. 

Об этом Информатору сообщили очевидцы и подтвердили в столичной полиции.

По словам полицейских, около полудня мужчина выпал из окна второго этажа. Потерпевшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка самоубийства. Личность пострадавшего устанавливается.

Издание не уточняет, в каком именно здании ансамбля Софийского собора произошло происшествие.

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