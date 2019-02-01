В Киеве из машины украли $130 тысяч, введен план Перехват - СМИ
Вчера, 19:12
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В пятницу, 1 февраля, в Киеве неизвестные украли
из машины SsangYong рюкзак с $130 тыс., сообщает Информатор
со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, около 17:00 двое
неизвестных разбили стекло в авто, украли сумку с деньгами и скрылись на BMW
535 черного цвета.
В городе введен оперативный план Перехват, разыскивается
тонированный BMW 535 черного цвета с номерами АА2874ХА.
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