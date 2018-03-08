В Киеве и Ужгороде напали на Марши за права женщин

В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта, сообщают в соцсетях свидетели нападений.

Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka.

"Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при невмешательстве и содействии (!) полиции", - написал он.

Одна из организаторов Марша Олена Шевченко рассказала Громадскому, что в результате нападения пострадали пять женщин. Двоих облили зеленкой. На них напали после окончания акции около здания Киевской горадминистрации. Организаторы опубликовали телефон для пострадавших во время Марша или после него: 050-4107559.

Блогер Алина Шубская выложила фото некоторых нападавших.

"Жаль, что есть титушки, которые отбирают у мужчин плакаты в поддержку равенства и нападают на одного кучей. Обидно слышать комментарии "Вы же такие красивые, что же вы делаете". И вопрос "А почему ты против проституции? Могла бы неплохо заработать", - рассказала правозащитница Алина Боднар.

В Ужгороде группа неизвестных облила краской участниц Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что среди нападавших были члены организации Карпатская Сич.

"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было несколько девушек. Как отметили присутствующие, одна из девушек – пресс-секретарь Карпатской Сичи", - пишет Ярина Денисюк.

По словам активистки Софии Лапиной, "Виталина, девушка на фото, сейчас в больнице с травмой глаз".

Напомним, 8 марта в Марше за права женщин в Киеве приняли участие несколько сотен человек.