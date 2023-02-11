В ДТЭК рассказали, в каких областях завтра не будут отключать свет 11 февраля, 21:22 В Киеве и трех областях завтра не будут отключать свет (Фото:Jonathan Hanna/Unsplash)

В воскресенье, 12 февраля, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не будут отключать свет.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

«На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении.

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Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

В субботу, 11 февраля, Ровенская АЭС начала работу на максимальной мощности, ведь к сети подключили четвертый энергоблок. Таким образом, атомная генерация добавила 1220 МВт мощности в энергосистему.