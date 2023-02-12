В Киеве и трех областях в понедельник снова не планируют отключений — ДТЭК 12 февраля, 23:17 В Киеве и трех областях понедельник планируется без отключений (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

В понедельник, 12 февраля, второй день подряд, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Об этом сообщается на официальных страницах ДТЭК в соцсетях.

Отмечается, что на следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

В воскресенье, 12 февраля, в результате уменьшения потребления на выходных и ввода в работу двух блоков АЭС лимиты для областей не приходились.

В то же время исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возврату графиков отключений.