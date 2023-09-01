Ночной удар Калибрами. Одну из двух ракет удалось сбить, другая попала в предприятие в Винницкой области, есть пострадавшие — главное 1 сентября, 08:36 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу ночью, 1 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе пусков ракет Калибр с Черного моря.

Ночью взрывы слышали в Винницкой и Житомирской областях. NV следит за главными последствиями ночной атаки.



08:36 Ночью уничтожена одна из двух ракет Калибр, другая попала в частное предприятие в Винницкой области, есть пострадавшие

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 1 сентября 2023 года Россия нанесла удар крылатыми ракетами Калибр.

Были зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря (район Феодосии). Одну ракету удалось уничтожить, другая попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь.

05:25. В регионах постепенно начали отменять воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Ранее ПС уточняли, что цели летят в сторону западных областей.

Других деталей они не раскрыли.