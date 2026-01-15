В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА

Об этом сообщают Воздушные силы.

Военные уточнили, что был зафиксирован БПЛА. Он движется курсом на Бородянку.

Мониторинговые каналы уточняют, что речь идет о реактивном БПЛА. По их информации, он держит курс на Киев.

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В Киеве в среду, 14 января, объявили воздушную тревогу из-за движения дрона в направлении столицы через Киевское водохранилище.

Воздушные силы сообщили, что с 7.00 до 17.00 защитники сбили десять из десяти реактивных БПЛА врага в Киевской и Черниговской областях.

14 января утром в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. В столице раздавались взрывы и работала ПВО. Российские войска в ночь 14 января атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 113 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них — шахеты. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков БпЛА на трех локациях.