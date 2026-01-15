В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

15 января, 23:56
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В Киеве объявляли воздушную тревогу 16 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве объявляли воздушную тревогу 16 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 15 января в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Обновлено в 00:14. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

Военные уточняют, что есть угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

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В четверг, 15 января, в Киеве и областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.

Утром 15 января Воздушные силы ВСУ предупреждали о российских дронах в Киевской области курсом на Киев. Впоследствии глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе российский дрон попал в многоэтажку.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Война России против Украины Российская агрессия Воздушная тревога

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