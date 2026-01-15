В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве объявляли воздушную тревогу 16 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 15 января в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Обновлено в 00:14. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.
Военные уточняют, что есть угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
В четверг, 15 января, в Киеве и областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА мимо Киевского водохранилища, курсом на Вышгород.
Утром 15 января Воздушные силы ВСУ предупреждали о российских дронах в Киевской области курсом на Киев. Впоследствии глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе российский дрон попал в многоэтажку.