В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Российская атака на Киев, 13 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Обновлено в 00:31. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.
При этом зафиксированы БПЛА в Житомирской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областях.
Обновлено в 00:20. В Кривом Роге в результате атаки шахедов поврежден энергообъект, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Пострадавших нет.
Также военные предупредили, что был зафиксирован БПЛА в Николаевской области. Он держит курс на Снигуревку.
Также зафиксирован БПЛА в Днепропетровской области, держит курс на Никопольский район.
Карта тревог по состоянию на 00:19: