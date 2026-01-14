В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Обновлено в 00:31. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

При этом зафиксированы БПЛА в Житомирской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областях.

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Обновлено в 00:20. В Кривом Роге в результате атаки шахедов поврежден энергообъект, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Пострадавших нет.

Также военные предупредили, что был зафиксирован БПЛА в Николаевской области. Он держит курс на Снигуревку.

Также зафиксирован БПЛА в Днепропетровской области, держит курс на Никопольский район.

Карта тревог по состоянию на 00:19: