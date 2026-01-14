В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

14 января, 00:07
Google Читайте NV в Google
Российская атака на Киев, 13 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российская атака на Киев, 13 января (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Обновлено в 00:31. Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

При этом зафиксированы БПЛА в Житомирской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областях.

Реклама

Обновлено в 00:20. В Кривом Роге в результате атаки шахедов поврежден энергообъект, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Пострадавших нет.

Также военные предупредили, что был зафиксирован БПЛА в Николаевской области. Он держит курс на Снигуревку.

Также зафиксирован БПЛА в Днепропетровской области, держит курс на Никопольский район.

Карта тревог по состоянию на 00:19:

ukrainealarm.com
Фото: ukrainealarm.com
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Воздушная тревога Война России против Украины Российская агрессия

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies