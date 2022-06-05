«Набирают из ОРДЛО». В Киеве и области активизировались вражеские ДРГ — МВД 5 июня, 16:09 Цей матеріал також доступний українською В Киеве регулярно задерживают диверсантов (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

В последнее время заметно усиление диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«На самом деле ситуация такова, что в последнее время россияне действительно усилили диверсионную работу. Они набирают людей, преимущественно с оккупированных территорий, это Донецкая и Луганская области, это люди, которые как минимум понимают, а иногда даже могут говорить на украинском языке, для того чтобы потом их перебрасывать в другие регионы Украины и совершать здесь те или иные теракты», — сказал Денисенко.

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Он также отметил, что диверсантов задерживают «относительно регулярно». Для этого проводится огромная оперативная работа.

«И сейчас, на самом деле, результаты работы ДРГ абсолютно минимальны, а то и сводятся к нулю», — подчеркнул Денисенко.

По словам советника министра внутренних дел, главные цели диверсантов — сеять панику и делать жизнь на территориях, которые далеко от фронта, максимально напряженной.

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