В Киеве и Николаевской области из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Из-за сложных погодных условий в виде сильного снега ограничено движение грузовиков и крупногабаритного транспорта в Киеве и на территории Николаевской области.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, в Киев запрещен въезд грузовиков 1 марта с 5:00 - 10:00 утра.

Укравтодор в Киевской области подготовил места для отстоя транспортных средств в зимний период.

С вечера 28 февраля на большинстве трассах Николаевской области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта.

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