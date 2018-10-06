В Киеве и Харькове проходят марши с требованием узаконить ношение оружия

По данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек

В центре Киева проходит марш "за право на самозащиту". По данным организаторов, такой же марш организован на площади Конституции в Харькове. Участники требуют узаконить ношение оружия.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Шествие с флагами стартовало в киевском парке Шевченко.

По данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек, однако организаторы заявляют о тысяче участников.

Акцию организовал Демократический Топор. На марше также присутствовали представители движения Традиция и порядок.

По данным организаторов, узаконить ношение оружия также требуют на площади Конституции в Харькове.