В Киеве и Харькове проходят марши с требованием узаконить ношение оружия

В центре Киева проходит марш "за право на самозащиту". По данным организаторов, такой же марш организован на площади Конституции в Харькове. Участники требуют узаконить ношение оружия.
Об этом сообщает Громадське радіо.
Шествие с флагами стартовало в киевском парке Шевченко.
По данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек, однако организаторы заявляют о тысяче участников.
Акцию организовал Демократический Топор. На марше также присутствовали представители движения Традиция и порядок.
По данным организаторов, узаконить ношение оружия также требуют на площади Конституции в Харькове.
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