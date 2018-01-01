В Киеве и Каменском разоблачили изготовление фальшивых медицинских документов - СБУ Сегодня, 12:51 17 Цей матеріал також доступний українською Услугами злоумышленников успели воспользоваться более 50 тысяч граждан Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили в Киеве и Каменском деятельность организованной преступной группы, которая занималась изготовлением фальшивых документов на бланках официальных учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в частности, дельцы торговали поддельными листами о нетрудоспособности, справками о заболевании и беременности, а также другими документы лечебно-профилактических учреждений.

По данным следствия, клиентов они подыскивали через специально созданный сайт. За период 2016-2018 годов услугами злоумышленников воспользовались более 50 тысяч граждан.

Во время обысков правоохранители изъяли печати, клише банковских учреждений и лечебно-профилактических учреждений, трудовые книжки и банковские документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Трое организаторов незаконного бизнеса задержаны.