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В Киеве и Каменском разоблачили изготовление фальшивых медицинских документов - СБУ

Сегодня, 12:51
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Услугами злоумышленников успели воспользоваться более 50 тысяч граждан

Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили в Киеве и Каменском деятельность организованной преступной группы, которая занималась изготовлением фальшивых документов на бланках официальных  учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в частности, дельцы торговали поддельными листами о нетрудоспособности, справками о заболевании и беременности, а также другими документы лечебно-профилактических учреждений.

По данным следствия, клиентов они подыскивали через специально созданный сайт. За период 2016-2018 годов услугами злоумышленников воспользовались более 50 тысяч граждан.

Во время обысков правоохранители изъяли печати, клише банковских учреждений и лечебно-профилактических учреждений, трудовые книжки и банковские документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Трое организаторов незаконного бизнеса задержаны.

Теги:   Фальшивые документы Днепропетровская область Киев

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