В Киеве и Харькове прозвучала серия взрывов, есть попадания 29 декабря, 09:11 Кличко не сообщил подробностей взрывов в Киеве, в столице работет ПВО (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Мэры Киева и Харькова сообщили о серии взрывов в городах на фоне массированной ракетной атаки РФ утром в четверг, 29 декабря.

Мэр украинской столицы сообщил в своем Telegram, что в Киеве прозвучало несколько взрывов. Есть ли попадания, он не уточнил.

Кличко добавил, что в столице могут быть перебои со светом. Он призвал жителей зарядить телефоны и сделать запасы воды.

Видео дня

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что войска РФ нанесли ракетные удары по Слободскому району города.

«По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется», — добавил он в Telegram.

В Харьковском метрополитене сообщили, что остановлено движение поездов на всех линиях.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски российских ракет. Первые из них летели в сторону Сум.

По всей стране уже работает ПВО.

Сразу после того, как в Украине начали объявлять воздушную тревогу, в Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. К запуску готовы 16 калибров.

