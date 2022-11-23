В Киеве и Харькове ограничена работа метро и другого электротранспорта
Киевское метро работает в ограниченном режиме (Фото:Київський метрополітен/Facebook)
В результате ракетных ударов со стороны РФ метрополитен в Киеве и Харькове работает в ограниченном режиме.
«Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие», — говорится в сообщении КГГА.
Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей. Во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.
Также в Киеве приостановлено движение городской электрички — есть поврежденные участки.
В Харькове из-за отключений света остановлен весь электротранспорт, заявил мэр города Игорь Терехов. Людей из метрополитена эвакуируют.
«На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы», — добавил Терехов.
В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.