В Киеве и Харькове ограничена работа метро и другого электротранспорта 23 ноября, 15:10 Киевское метро работает в ограниченном режиме (Фото:Київський метрополітен/Facebook)

В результате ракетных ударов со стороны РФ метрополитен в Киеве и Харькове работает в ограниченном режиме.

«Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие», — говорится в сообщении КГГА.

Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей. Во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Видео дня

Также в Киеве приостановлено движение городской электрички — есть поврежденные участки.

В Харькове из-за отключений света остановлен весь электротранспорт, заявил мэр города Игорь Терехов. Людей из метрополитена эвакуируют.

«На маршруты наземного электрического транспорта выведены дополнительные автобусы», — добавил Терехов.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

