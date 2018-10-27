27 октября 2018, суббота

В Киеве и Днепре прошли "конопляные марши"

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Фото с митинга в Киеве
Фото: Информатор

Фото с митинга в Киеве

В субботу, 27 октября, в Киеве и Днепре состоялись митинги за легализацию каннабиса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, в Днепре участники акции прошлись Европейской площадью, которую патрулировала полиция. В руках люди держали плакаты с надписями "В Европе - легалайз. Украина - Европа?", "Конопляный марш свободы". Также участники скандировали "Марихуана - не наркотик".

"Мы хотим, чтобы медицинские конопли были легализованы для рекреационного потребления, медицинских и для научных исследований. Относительно рекреационного употребления, мы считаем, что следует вывести из-под уголовного и административного преследования хранение и продажу около 5 граммов медицинской конопли на человека", - обьяснил организатор мероприятия Константин Баранкин.

Он добавил, что сегодня "в Украине вся торговля коноплей подпольная".

В этот же день организационная группа "Марша свободы за реформы в государственной политике в отношении наркотиков" провела митинг в Киеве. По словам организаторов, они не имеют отношения к акции в Днепре.

На марш в Киеве вышло около сотни участников, их требованием было утверждение правительством годового плана реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков. По словам пресс-секретаря марша в Киеве Татьяна Кузьменко, в Украине блокируются ключевые вопросы государственной стратегии, а именно - научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств. Также в список вопросов она добавила декриминализации незначительных правонарушений, например, хранение без цели сбыта небольших количеств марихуаны.

В Киеве во время акции несколько неизвестных с скрываемыми лицами попытались отобрать и порвать несколько плакатов участников митинга.

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