В Киеве и четырех областях будут отключать свет, в Ивано-Франковской области дефицит мощности из-за обстрелов 22 октября, 10:20 Веерные отключения электроэнергии сегодня состоятся в Киеве и четырех областях (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В субботу, 22 октября, в Киеве и четырех областях Украины будут веерные отключения электроэнергии. Кроме того, из-за вражеских обстрелов энергосистема Ивано-Франковской области разбалансирована, есть дефицит мощности, возможны временные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Утром вновь критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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«Поэтому Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Также из-за вражеских обстрелов в субботу утром, 22 октября, энергосистема Ивано-Франковской области разбалансирована.

«Из-за обстрелов энергообъектов энергосистема разбалансирована, есть дефицит мощности. Следствие — возможные временные отключения», — пишет Интерфакс, ссылаясь на Прикарпатьеоблэнерго.

Во время масштабной воздушной тревоги утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала запад Украины. Сообщается о взрывах в Луцке, Ровенской и Хмельницкой областях. В некоторых местах возникли проблемы с электроснабжением.