В Киеве грузовик сбил на Щербаковского двух пешеходов

Оба пострадавших госпитализированы в критическом состоянии

В пятницу, 1 июня, на улице Щербаковского в Киеве грузовик сбил двух пешеходов.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.

Как отмечается, пострадавшие лежали в метрах 30 от перехода.

"Лужи крови и разбросанные вещи. Еще дальше грузовик. Жуткая картина ДТП в Киеве на Щербаковского, рядом с Салютной. На опасном нерегулируемом переходе водитель грузовичка тяжело травмировал двух пешеходов. Оба в критическом состоянии, без сознания, были госпитализированы в реанимацию", - рассказали очевидцы.

По имеющимся данным, у обоих пострадавших множественные переломы, а у одного из них тяжелая открытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.