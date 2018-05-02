В Киеве группа неизвестных нанесла ножевые ранения ветерану АТО - фото

По словам активистов, нападающие после ножа и слезоточивого газа хотели добить Вербича молотком

В Киеве четверо неизвестных совершили нападение на ветерана антитеррористической операции Дмитрия Вербича.

Инцидент произошел вечером 2 мая по улице Константиновской 59/5.

Бойца с ножевыми ранениями увезли в больницу, сообщили его друзья Евгения Серая и Валентин Бондаренко.

Активисты пишут, что злоумышленники нанесли удар ножом в нижнюю часть спины, а затем - "забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком".

"Valentin с Oleksandr приехали через несколько минут. В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное", - написала Серая.

Друзья бойца просят обратиться в полицию возможных свидетелей нападения.

Ранее сообщалось, что в Одессе напали на экс-главу местного Правого сектора.