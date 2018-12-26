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В Киеве группа автоугонщиков при задержании подралась с полицейскими

Сегодня, 16:03
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Фото: полиция

Полицейские помешали мужчинам угнать автомобиль

В среду, 26 декабря, в Киеве во время задержания группы угонщиков автомобиля преступники устроили драку с патрульными, в результате пострадал один правоохранитель.

Как сообщили в столичной полиции, в дежурную часть поступил вызов о похищении авто на улице Вискозная в Деснянском районе.

Прибывшие на место преступления патрульные и следственно-оперативная группа благодаря записям с камеры видеонаблюдения установили, как трое неизвестных завладели автомобилем.

"Мужчины дождались, когда охранник покинет помещение, разбили стекло и проникли в помещение. Оттуда они похитили монитор, керамическую плитку и ключи от иномарки, которую бросили во дворах неподалеку", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

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Полицейские быстро вышли на след автоугонщиков. Во время задержания они оказали сопротивление, в результате чего телесные повреждения получил работник патрульной полиции.

Задержанными оказались уроженцы Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 годов рождения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги:   Автоугон Полиция Киев

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