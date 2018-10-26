26 октября 2018, пятница

В Киеве грабители украли у мужчины 800 тысяч гривен и пытались скрыться прямо с ним на капоте - видео

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В результате происшествия потерпевший был госпитализирован

В результате происшествия потерпевший был госпитализирован

На бульваре Кольцова в Киеве грабители похитили из автомобиля мужчины, менявшего колесо, сумку, в которой было 800 тысяч гривен.

При этом, как видно на опубликованных кадрах, потерпевший, пытаясь остановить злоумышленников, оказался на капоте их автомобиля.

"Когда пострадавший начал догонять авто злоумышленников, они наехали на него и прокатили на капоте. Но, благодаря свидетелям происшествия, автомобиль заблокировали и одного из нападавших задержали. Другого пока ищем", - рассказал начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко.

Потерпевший мужчина был госпитализирован с травмами в больницу.

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