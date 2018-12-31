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В Киеве грабитель ранил полицейского ножом и разрезал себе руку

Сегодня, 08:54
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Сначала он угрожал пистолетом

Автор: Информатор

В Оболонском районе Киева, вечером в воскресенье, 30 декабря, мужчина пытался украсть товар из магазина Эпицентр, по вызову сразу же прибыла полиция охраны.

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

 Когда правоохранители пытались задержать грабителя, он начал угрожать им пистолетом.

Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, но в момент задержания преступник достал нож и нанес ранение полицейскому в ногу, а потом разрезал себе руку. Полицейскому и задержанному понадобилась помощь медиков, их госпитализировали в больницу.

Удалось установить, что злоумышленник уже притягивался к уголовной ответственности. Подробности инцидента установит следствие.

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Теги:   Ограбление Полиция

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