В Киеве грабитель, пытаясь скрыться с места преступления, погиб под колесами авто

В пятницу, 23 ноября, в Деснянском районе столицы, на улице Братиславской, под колесами Hyundai погиб мужчина, сообщают Вартові.Еспресо.

"Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта. От мощного удара пешеход пробил лобовое стекло, после чего его отбросило под Honda, стоявшую на светофоре с противоположной стороны", - говорится в сообщении.

Фото: espreso.tv

Скорая, приехавшая на вызов, пыталась реанимировать пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам свидетеля ДТП, погибший украл у него личные вещи в торговом центре, он это заметил и начал преследовать вора. Во время побега злоумышленник выбежал на проезжую часть, где и попал под колеса Hyundai.