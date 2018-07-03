В Киеве госпитализировали активистку, которая 13 дней голодает за создание музея на Почтовой

Во вторник, 3 июля, из Верховной Рады Украины госпитализировали основательницу общественного движения Почайна Аннабеллу Морину - на 13-й день бессрочной голодовки, объявленной из-за застройки Почтовой площади в Киеве.

Об этом сообщил председатель общественной организации Коалиция участников оранжевой революции Сергей Мельниченко.

"Только что прямо из кулуаров Верховной Рады Украины была вызвана скорая для Аннабеллы... Сейчас направляемся в клинику. Состояние Аннабеллы критическое. Врачи настаивают на неотложной госпитализации", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Аннабелла Морина 13 дней назад объявила бессрочную голодовку, требуя создания на Почтовой площади музея вместо торгово-развлекательного центра.

Напомним, 21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на месте строительства торгово-развлекательного комплекса на Почтовой площади.

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В 2015 году во время строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади ученые сначала обнаружили уникальные артефакты XVI-XVIII веков, а потом нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex).

Сейчас раскопки под Почтовой площадью прекращены: Хенсфорд-Украина с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должен это делать.