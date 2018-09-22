В Киеве горит лес и свалка на Русановских садах

В лесопарковой зоне Киева на территории Русановских садов у залива Десенки загорелась мусорная свалка. Огонь охватил около 200 метров леса, сообщает Информатор.
Пожар начался около 12:30.
На территории большое задымление из-за того, что горит пластик и полиэтилен. Кроме того, взрываются баллоны с бытовой химией.
Фото: Информатор
На месте происшествия работают пожарные. По прогнозам спасателей, пожар будут тушить до вечера, поскольку ликвидация затрудняется тем, что рядом нет воды.
Смотрите также
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования