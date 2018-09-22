22 сентября 2018, суббота

В Киеве горит лес и свалка на Русановских садах

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Огонь охватил около 200 метров леса
Фото / Информатор

Огонь охватил около 200 метров леса

В лесопарковой зоне Киева на территории Русановских садов у залива Десенки загорелась мусорная свалка. Огонь охватил около 200 метров леса, сообщает Информатор.

Пожар начался около 12:30.

На территории большое задымление из-за того, что горит пластик и полиэтилен. Кроме того, взрываются баллоны с бытовой химией.

Фото: Информатор

На месте происшествия работают пожарные. По прогнозам спасателей, пожар будут тушить до вечера, поскольку ликвидация затрудняется тем, что рядом нет воды.

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